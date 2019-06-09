Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.

Иван Голунов, корреспондент "Медузы", в настоящее время находится под домашним арестом. Его подозревают в покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Сам журналист свою вину не признает, утверждая, что психотропные вещества были подброшены.