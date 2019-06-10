Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца

У Бари Алибасова, находящегося в реанимационном отделении института имени Склифосовского, возникли осложнения. Об этом СМИ рассказал сын продюсера.

По словам Алибасова-младшего, музыкант пока остается в медикаментозном сне, чтобы все силы организма шли на восстановление. У продюсера нет проблем с дыхательными путями и с желудком, но один из ожогов "зарастает неправильно", в связи с чем возникла угроза закупорки кишечника.

Бари Алибасова доставили в больницу после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот" вместо напитка, перепутав емкости. Врачи диагностировали у Алибасова ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Семья продюсера планирует подавать в суд на производителя "Крота". По мнению близких Алибасова, оформление средства, опасного для жизни, не соответствует нормам и требованиям безопасности. Упаковка опасной жидкости напоминает тару с питьевым йогуртом, соком или лимонадом. Также производитель не акцентирует внимание на информации о том, что продукт крайне опасен.

Роспотребнадзор сообщил, что будет проведена проверка маркировки средства для прочистки труд "Крот" на предмет его соответствия требованиям и нормам ГОСТ, сообщает РИА Новости.