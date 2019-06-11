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11 июня 201908:57 Александр Христенко

Косовская провокация: за избиение российского дипломата никто не извинился

Действия косовских властей в отношении российского дипломата Михаила Краснощекова были поистине вопиющими. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе обсуждения ситуации в Косове. Объяснения косовских представителей он назвал недостойными зала заседаний Совбеза ООН.

На прямой связи с Совбезом спецпредставитель генсека ООН по Косово. Захир Танин подтверждает, что косовский спецназ избил и незаконно арестовал двоих сотрудников миссии, обладающих неприкосновенностью, среди которых был россиянин Михаил Краснощеков.

"Оба сотрудника, по всей видимости, подверглись чрезмерной силе и жестокому обращению после их ареста полицией, в результате чего им были причинены телесные повреждения, требующие госпитализации. Иммунитет наших сотрудников относительно арестов и задержаний соблюден не был", — сказал Танин.

28 мая косовский спецназ на броневиках и с оружием под предлогом проведения операции против оргпреступности вошел в северные районы края, где живут преимущественно сербы. К ним врывались в дома, их избивали, было арестовано более 20 человек.

Один из сотрудников ООН перестал выходить на связь, проверить, что случилось, отправили его коллегу Михаила Краснощекова. После встречи с косовским спецназом у миротворца диагностировали три переломы, в том числе лицевой кости и верхней челюсти. Били головой о машину и прикладом.

Есть показания очевидцев и видео травм, которые получил Краснощеков, но посол непризнанной республики Косово в США Влора Читаку пыталась нарисовать в Совбезе совсем другую картину.

"Его отправили в больницу в Митровице. И у меня есть отчет из этой больницы — ничего серьезного. Российский гражданин Михаил Краснощеков "мешал действиям полиции", — заявила Читаку. Она добавила, что в багажнике Краснощеков якобы вез пилу, с помощью которой рубили деревья и блокировали дорогу перед косовскими броневиками.

"Получается, что он валил деревья для баррикад, аккуратно положил бензопилу в багажник, встал перед баррикадами и еще отказался предоставлять удостоверение сотрудника МООНК. Вы сами-то верите в подобный бред? Красноречивый пример лжи, инсинуаций и разжигающих ненависть расистских исторических фантазий, недостойный зала заседания Совета Безопасности. И это вместо того, чтобы попросту извиниться за разбойничьи действия своих соотечественников, чего многие из нас, честно говоря, ждали", — сказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Но извинений никто не услышал. Приштина явно чувствует безоговорочную поддержку Вашингтона, Парижа и Лондона.

Сотрудников ООН, обладающих неприкосновенностью, избили и арестовали, но представители западных стран, выступая в Совбезе, лишь слегка коснулись этой темы. Представитель Великобритании и о вовсе воздержался от оценок произошедшего. Очевидное проявление двойных стандартов, при том, что тема важна для всех. Сотрудники ООН самых разных национальностей работают по всему миру в горячих точках. И случившееся в Косове — крайне опасный прецедент.

Западные страны, посчитавшие, что ничего серьезного не случилось, вообще выступают за сокращение или даже сворачивание миссии ООН в Косове. Утверждают, что все под контролем, и для мониторинга достаточно натовских сил КФОР.

Рейд косовского спецназа и наглое избиение сотрудников ООН показали, что ситуация далека от нормы. Россия намерена делать все, чтобы миротворческая миссия в Косове продолжила работу в полном объеме.

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