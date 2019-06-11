На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы. Очевидец снял на видео последствия ЧП.

По предварительным данным, мощный хлопок газовоздушной смеси произошел утром во вторник, 11 июня, во время перекачки нефтепродуктов. По последним данным Росморречфлота, неизвестной остается судьба трех человек, пострадали пять сотрудников, один из них получил ожоги 95% тела.

В то же время "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщает об обнаружении тел двоих погибших. При этом на принадлежащем "Волжскому пароходству" "Танкере-16" до сих пор бушует пожар — на кадрах виден подымающийся над судном черный дым.