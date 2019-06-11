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Иван Голунов освобожден 34 минуты назад

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11 июня 201918:08

Глава антинаркотического управления Москвы и начальник УВД Западного округа будут уволены

Глава МВД России Владимир Колокольцев ходатайствует перед президентом РФ об увольнении начальника УВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова. Также своей должности лишится руководитель столичного Управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин, сообщает агентство ТАСС.

Кроме того, сообщил журналистам Колокольцев, материалы расследования, проведенного отделом собственной безопасности МВД, переданы в Следственный комитет. Ведомство оценит правомерность действий сотрудников полиции, которые задерживали Голунова.

11 июня глава Министерства внутренних дел распорядился прекратить уголовное дело в отношении сотрудника издания "Медуза" Ивана Голунова. Так как причастность журналиста к преступлению не доказана.

Напомним, Голунов был задержан 7 июня в Москве. Полицейские утверждали, будто обнаружили у журналиста пять пакетиков с мефедроном. Сотрудник "Медузы" настаивал, что запрещенное вещество ему подбросили.

Андрей Пучков назначен на должность главы УВД по ЗАО в 2015 году. В том же году за личные заслуги в борьбе с преступностью ему присвоили звание "Заслуженный сотрудник органов внутренних дел". А в марте 2019 года он награжден Орденом Почета за поддержание законности и высокие личные показатели.

Юрий Девяткин стал начальником московского управления по контролю за оборотом наркотиков в 2018 году. Награжден медалями "За отличие в службе в органах наркоконтроля" I, II и III степеней.

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