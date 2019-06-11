Алибасов радуется, как пятилетний. Врачи считают - это нормально

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин подтвердил появившуюся ранее информацию, что основатель группы "На-На" вышел из медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.

Ранее сын продюсера Бари Алибасов-младший в своем "Инстаграме" написал, что его отец ведет себя, как пятилетний ребенок.

Об этом же он рассказал и РИА Новости. По его словам, "он ведет себя очень радостно, очень позитивно".

"Отец радуется, машет руками, улыбается", — добавил сын продюсера, но ни его, ни супругу Лидию Николаевну не узнает, и себя не помнит.

Однако, сказал Бари Алибасов-младший, все надеются, что сознание должно вернуться к его отцу уже завтра, а пока он так ведет себя, потому что долго был в медикаментозном сне.

Сын также сообщил, что риск внутреннего кровотечения остается, но в целом ситуация с состоянием Алибасова должна проясниться в ближайшие дни.



Ранее сообщалось, что известный продюсер попал в реанимацию с ожогами пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей в НИИ Склифосовского после того, как случайно выпил средство для чистки труб, перепутав яркую бутылку с бутылкой йогурта.