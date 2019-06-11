Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2018 года

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. За минувший год он заработал порядка 127 миллионов долларов. Всего в список были включены 100 атлетов мира.

Примечательно, что первую тройку составили только футболисты. Вслед за аргентинцем расположились португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и бразильский снайпер "Пари Сен-Жермен" Неймар. Их заработок в 2018 году составил 109 и 105 миллионов долларов соответственно.

Также в Топ-10 вошли боксер Канело Альварез (94 миллиона долларов), теннисист Роджер Федерер (93,4), игроки в американский футбол Рассел Уилсон (89,5) и Аарон Роджерс (89,3), а также баскетболисты ЛеБрон Джеймс из "Лейкерс" (89 млн), Стефен Карри из "Голден Стейт Уорриорз" (79,8) и Кевин Дюрант из все того же "Уорриорз" (65,4).

Отметим, что в топ-лист не попал ни один представитель России. Единственным спортсменом с постсоветского пространства стал представитель Казахстана боксер Геннадий Головкин. Размер его доходов в 2018 году составил 25,5 миллионов долларов. Этого хватило для 95 места рейтинга.

Суммарная же сумма заработка всеми спортсменами рейтинга составила порядка четырех миллиардов долларов.