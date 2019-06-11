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Иван Голунов освобожден 1 час назад
Освобожденный журналист Голунов намерен помочь следствию по его "делу"
"У меня появился опыт", — отметил вышедший на свободу после обвинения в наркоторговле журналист Иван Голунов. Он надеется, что его случай изменит практику по наркоделам, чтобы больше ни с кем то, что произошло с ним, не повторялось. Голунов намерен сотрудничать со следствием и всемерно оказывать ему содействие.
Обвинения в наркоторговле с него сняты за недоказанностью: многочисленные экспертизы (дактилоскопические, токсикологические, криминологические, генетические, биологические) подтвердили версию журналиста – наркотики ему подкинули полицейские. Он предположил, что это связано с его расследованием рынка ритуальных услуг, после которого он получил угрозы. В эфире телеканала "Россия 24", который вел прямую трансляцию во время освобождения фрилансера, Иван Голунов отметил, что не будет участвовать в акции в его поддержку. Он порекомендовал всем вместо этого уделить внимание своим близким.
Голунов не будет подавать иск о компенсации морального ущерба, если инциденты с фальсификацией уголовных дел с подбросом наркотиков больше происходить не будут. Корреспондент намерен продолжить заниматься своей любимой журналисткой работой. Но свое "дело" расследовать не будет.
"Мне кажется, у меня будет конфликт интересов", — сообщил он.
Оказанную ему поддержку Иван Голунов назвал фантастической. Он отметил, что должен оправдать доверие тех, кто его поддерживал. Журналист надеется, что ситуация с его делом будет содействовать изменению практики уголовных дел по незаконному обороту наркотиков.
6 июня 2019 года Голунов был задержан полицейскими на Цветном бульваре в центре Москвы. Якобы при досмотре у него нашли наркотики. Кроме того, двое оперативников применили к журналисту силу. Один ударил по лицу, а другой наступил ему на грудь, когда он упал. Наркотические вещества были обнаружены и дома у журналиста. Причем, уже 5 граммов кокаина. Никулинский суд Москвы избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа по части 3 статьи 30 — пунктам "г" части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса России ("Покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере").
Защита Голунова в суде заявила о фальсификации уголовного дела и большом количестве нестыковок в нем. Сейчас оперуполномоченные, участвующие в задержании журналиста, отстранены от работы до проведения всех проверок. Они утверждают, что не знали о том, что задерживают представителя СМИ. Кроме того, глава МВД Владимир Колокольцев принял ряд кадровых решений, наказав руководителей подбросивших наркотики полицейских.
Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова согласовали с московской мэрией проведение митинга в поддержку Голунова с участием 20 тысяч человек 16 июня на проспекте Сахарова с 13 до 15 часов. Иные акции в другое время московский департамент безопасности будет считать нарушением общественного порядка.
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