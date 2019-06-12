Юлия Тимошенко заявила о кризисе в экономике Украине

На Украине — полный крах экономики, так считает лидер "Батькивщины". Юлия Тимошенко выступила в эфире местного телевидения.

По её словам, Киев пытается скрыть, что Нацбанк уже начал печатать новые купюры, поскольку налоговые сборы находятся на рекордно низкой отметке. Политик отметила, что ещё более опасной ситуация выглядит на фоне обязательств перед международными кредиторами.

Часть долга перед валютным фондом Украина должна погасить уже в сентябре: вернуть предстоит около двух миллиардов долларов. При этом программы дальнейшего сотрудничества с кредиторами у Киева пока нет, отмечает телеканал "Россия 24".