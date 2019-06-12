Бокс. Заб Джуда избежал комы и выписался из госпиталя

Экс-чемпион мира по боксу Заб Джуда покинул госпиталь, в который он попал после своего очередного боя. Медики диагностировали 41-летнему спортсмену кровоизлияние в мозг, однако информация о том, что боксер впал в кому, не подтвердилась.

Как уже сообщали Вести.Ru, Джуда в субботу, 8 июня, проводил свой очередной поединок и проиграл Клетусу Селдину нокаутом. Сразу после боя атлет был госпитализирован и ходили слухи, что в больничных покоях ему стало очень плохо.

Тем не менее, мать боксера эту информацию опровергла, а теперь и менеджмент Star Boxing, чье заявление цитирует Boxing Scene, сообщил: "Джуда нуждается в отдыхе и покое. Но прогнозы на будущее оптимистичные".