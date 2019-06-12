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Пензенские затворники 11 минут назад
Лидеру сектантов продлили срок лечения в психиатрической клинике
Первомайский районный суд Пензы продлил бывшему лидеру секты Петру Кузнецову срок принудительного лечения в психиатрической больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона. Срок принудительного лечения продлен еще на полгода.
Осенью 2007 года в селе Никольское Бековского района Пензенской области 35 последователей учения Кузнецова, включая четверых детей, в ожидании "конца света" ушли в подземелье и там закрылись. Сам Кузнецов спускаться в подземелье не стал, а его сподвижники провели там полгода, две женщины-затворницы скончались. Добровольно покидать убежище люди начали лишь весной 2008 года.
Дело "бековских затворников" рассматривалось несколько месяцев. "Отец Петр" или "схимонах Максим", как себя называл Кузнецов, обвинялся в создании организации, посягающей на права человека, а его литературные творения признаны экстремистскими.
Кузнецова, которому еще за пять лет до инцидента был поставлен диагноз "шизофрения", суд признал невменяемым и освободил от уголовного преследования. Срок лечения Кузнецову неоднократно продлевался по комиссионному заключению врачей.
Сектантов Кузнецов заставлял отказываться от электричества, газа, мобильной связи, призывал не получать паспорт, называя их "печатью диавола", запрещал пользоваться медицинской помощью. Последователи секты проходили по делу как свидетели, однако от дачи показаний отказывались, на суд не являлись, большинство из них переехали из Пензенской области, а некоторые покинули Россию.
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