Геращенко признал, что российские объекты "минируют" украинцы

Граждане Украины нередко оставляют ложные сообщения о заложенных бомбах на объектах в России, признал депутат украинской Верховной рады Антон Геращенко. Однако, по его словам, россияне делают то же самое.

Как заявил Геращенко, граждане РФ таким образом развлекаются: "минируют" объекты на территории Украины, а потом наблюдают через интернет за реакцией правоохранительных органов и СМИ. "Некоторые украинские граждане отвечают той же монетой", — приводит слова парламентария РИА Новости.

"Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией", — подчеркнул Геращенко, добавив, что интернет дал возможность обезличивать людей.

В прошлом году Россию захлестнула волна телефонного терроризма: из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов были эвакуированы в общей сложности почти два миллиона человек. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась. Сообщения и звонки о "минировании" вновь начали поступать по всей стране в январе.