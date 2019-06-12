Медведеву вернули "Твиттер"

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в "Твиттере" был взломан, однако контроль над ним уже восстановлен. Факт взлома страницы премьера подтвердили в пресс-службе правительства. До этого на англоязычной странице Медведева в "Твиттере" появились записи, состоящие из случайного набора букв. До взлома Дмитрий Медведев опубликовал в "Твиттере" поздравление с Днем России.

Сегодняшний взлом — уже не первая атака на аккаунты российского премьера в соцсетях, напоминает ТАСС. 27 апреля 2013 года неизвестным удалось на некоторое время получить доступ к его учетной записи в сети "ВКонтакте", а 14 августа 2014 года был взломан аккаунт премьера в "Твиттере". Контроль над учетными записями в обоих случаях оперативно восстановили, а несколько появившихся несанкционированных постов были удалены.

В разное время взлому, среди прочих, подвергались Twitter-аккаунты бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса и действующего главы этого латиноамериканского государства Николаса Мадуро, экс-премьера Таиланда Йинглак Чинават, главы МВД Израиля Сильвана Шалома, занимавшего в тот период пост вице-премьера. В октябре 2013 года были взломаны аккаунты тогдашнего президента США Барака Обамы в "Твиттере" и "Фейсбуке" — хакеры опубликовали на его страницах ссылки на антиамериканские видеоролики.