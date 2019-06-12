Рябков не подтвердил визит Мадуро в Россию

Россия постоянно обсуждает с Венесуэлой возможность дальнейших контактов, но подтвердить, что президент страны Николас Мадуро в ближайшее время нанесет визит в РФ, в Москве пока не могут. Об этом в среду заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

О скором визите Мадуро в Россию сообщило ранее в среду внешнеполитическое ведомство Венесуэлы. Оно также проинформировало, что президент намерен подписать в Москве ряд соглашений.

Комментируя соответствующие заявления Каракаса, Рябков заявил, что конкретно эту информацию подтвердить не может. При этом он отметил, что темы дальнейших контактов с венесуэльскими коллегами обсуждаются постоянно и на разных уровнях, пишет "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассчитывают на то, что проекты российских компаний в Венесуэле имеют возможность к расширению.