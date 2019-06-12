Тема:

День России 3 минуты назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
12 июня 201920:29 Дмитрий Петров

Президент пообещал делать все для процветания России

Президент пообещал делать все для процветания России

12 июня наша страна отмечает День России — главный национальный праздник. По многолетней традиции в Кремле Владимир Путин вручал государственные премии людям, которые своими делами прославили Россию на весь мир. Среди них — те, кто открыл тайны Вселенной, постиг глубины восточной философии, с помощью музыки сумел передать эмоции, которые нельзя выразить словами.

Георгиевский зал Большого Кремлевского Дворца. Все готово к началу церемонии вручения государственных премий. 11 лауреатов — выдающиеся деятели науки, культуры и искусства. Каждый из них проделал свой путь к успеху, и вручение госпремий в День России в присутствии большого собрания — это еще одно признание их заслуг перед Родиной, перед всем миром.

Под звуки фанфар военнослужащие роты Почетного караула Президентского полка вносят знаки лауреатов госпремии. Чеканя шаг — 30 ударов в минуту — они строем проходят через весь зал.

Затем в Георгиевский зал приглашаются те, ради кого все собрались. Лауреаты Государственной премии входят по одному через главные двери. Они занимают почетные места рядом с президентом. Путин поздравляет их с Днем России и благодарит.

"Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание. Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное. Такая сопричастность к судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед к вершинам профессии отличают сегодняшних лауреатов Государственной премии", — отметил глава государства.

Родион Щедрин — имя, известное на всех континентах. Русский композитор, при жизни ставший классиком мировой музыки. Любые эпитеты уместны. Преувеличить его заслуги невозможно. Семь опер, пять балетов, три симфонии, 14 концертов — и все это — Щедрин. Весь зал стоя приветствуем маэстро овациями.

"Спасибо вам большое. Как говорил немецкий композитор Шуман, композитору для жизни нужно две вещи: воздух и похвалы. Вот похвалы у меня сегодня — в самой большой порции", — сказал народный артист СССР, композитор Родион Щедрин.

Первая же его песня — марш монтажников к кинофильму "Высота" — прогремела на весь Союз. После смерти жены Щедрин редко дает интервью. Тем ценнее каждое его слово.

Триумфальное шествие русской музыки по свету — этому делу посвятил жизнь и пианист, народный артист России, профессор Московской консерватории Николай Луганский. Он — постоянно на гастролях.

"Для музыканта любое признание его заслуг в любой точке мира очень ценно, оно придает силы, уверенность в себе. Но ничего не сравнится с наградой, полученной в родной стране, в родном городе", — считает Луганский.

Виртуоз. Романтичный, утонченный и поэтичный — так его исполнительскую манеру характеризуют профессионалы.

"Он — труженик, настоящий служитель. И всегда мы встречаемся до выступления, даже не смотря на то что и он прекрасно знает свою партию, и я знаю партитуру достаточно хорошо. Но все равно мы встречаемся, чтобы найти точки соприкосновения", — отметил народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков.

Павел Басинский — даже такая романтическая профессия, как писатель, не способна вместить все его дарования. Литературовед, педагог, популяризатор русской словесности. Он сумел заново открыть для нас Горького и Толстого. А в этом году стал еще и автором "Тотального диктанта".

Лауреату в области литературы и искусства Елене Шатковской премия присуждена за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России. Она — в полном смысле автор и хранитель жемчужины русского Севера Национального парка Кенозерский. Благодаря ее энергии Кенозерье может войти в список наследия ЮНЕСКО.

Лауреатами в области науки и технологий за открытие гравитационных волн стали сразу три ученых-физика: Митрофанов, Пустовойт и Хазанов. Каждый из них, в разное время работая в разных институтах, внес свою лепту.

Переворот в медицине делает и совместное открытие докторов Порханова, Паршина и Харченко. Новые технологии в торакальной хирургии способны спасти жизни тысячам пациентов.

"Нет большего удовлетворения, чем когда ты видишь, что твоя работа позволяет спасать человека, возвращать его к активной жизни, к общению с родными", — подчеркнул Владимир Паршин, член-корреспондент РАН, заведующий хирургическим отделением Университетской клинической больницы №1 Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.

За выдающийся вклад в востоковедение госпремия вручается выдающемуся арабисту Виталию Наумкину. В мире он — признанный авторитет по проблематике арабского Востока и Центральной Азии. Его рекомендации положены в основу многих решений российской дипломатии.

"Мы профессионально занимаемся изучением исламского мира и Ближнего Востока, осмысливаем много войн, революции, перевороты, жестокость и насилие. А Россия несет регионам мир и стабильность, уважение суверенитета и независимости государств", — сказал Виталий Наумкин, академик РАН, научный руководитель Института Востоковедения РАН.

Даже находясь в Кремле по столь торжественному случаю, каждый из лауреатов старается прежде всего донести до россиян свою мысль, поделиться знанием. Они — признанные ученые, но в неменьшей степени и популяризаторы науки.

"Сегодняшние лауреаты, специалисты по гравитационным волнам, охарактеризовали эту систему как систему слабого взаимодействия. Но чтобы понять, какие системы слабые, а какие — сильные, вообще изучать и давать оценки другим системам, нужно иметь свою сильную систему, с образованием хорошим, наукой, историей, культурой. У нас с вами такая система есть — это любимая всеми нами наша Родина Россия. Будем делать все для ее дальнейшего процветания и развития", — заявил Владимир Путин.

Ранее по теме

Сейчас

20:00

Трамп заявил, что встретится с Путиным в Осаке

19:31

Петросян уточнил, сколько в Москве бедных

18:30

О тарифах Зеленский шутил и ничего не обещал

17:21

Медведеву вернули "Твиттер"

16:29

Попытка еще одного переворота в Судане провалилась

14:07

Путин назвал Россию сильной системой

13:06

Алексей Навальный задержан в Москве

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп заявил, что встретится с Путиным в Осаке, но Песков не в курсе

Трамп заявил, что встретится с Путиным в Осаке, но Песков не в курсе

3 минуты назад
Выяснилось, что о тарифах Зеленский шутил и ничего не обещал

Выяснилось, что о тарифах Зеленский шутил и ничего не обещал

1 час назад
Газовая атака: под Киевом захвачен церковный дом УПЦ

Газовая атака: под Киевом захвачен церковный дом УПЦ

34 минуты назад
Найдена седьмая жертва первого кипрского серийного убийцы

Найдена седьмая жертва первого кипрского серийного убийцы

8 минут назад
Российские волейболистки одержали вторую победу кряду в матче Лиги наций

Российские волейболистки одержали вторую победу кряду в матче Лиги наций

24 минуты назад
Алибасов вспомнил сына. О пропаже кота ему не сказали

Алибасов вспомнил сына. О пропаже кота ему не сказали

1 час назад
Украина оказалась одним из главных поставщиков контрафакта в ЕС

Украина оказалась одним из главных поставщиков контрафакта в ЕС

2 часа назад
Голкипер футбольного "Зенита" Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту

Голкипер футбольного "Зенита" Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту

3 часа назад
Журналист успел сфотографировать секрет из пиджака Трампа

Журналист успел сфотографировать секрет из пиджака Трампа

4 часа назад
Климкин анонсировал ответ Украины на возвращение России в ПАСЕ

Климкин анонсировал ответ Украины на возвращение России в ПАСЕ

6 часов назад
Гитариста Trubetskoy Руслана Владыко избили до комы

Гитариста Trubetskoy Руслана Владыко избили до комы

1 час назад
"Ежедневные оскорбления и унижения": конфликт в театре Образцова

"Ежедневные оскорбления и унижения": конфликт в театре Образцова

1 час назад
Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

10.06.2019 08:15
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

06.06.2019 13:47
Басурин опроверг сообщение об успехе ВСУ

Басурин опроверг сообщение об успехе ВСУ

42 минуты назад
Петросян уточнил, сколько в Москве бедных

Петросян уточнил, сколько в Москве бедных

44 минуты назад
ДСНВ: Москва продолжит диалог с Вашингтоном

ДСНВ: Москва продолжит диалог с Вашингтоном

1 час назад
Велоспорт. Фрум получил перелом таза и пропустит "Тур де Франс"

Велоспорт. Фрум получил перелом таза и пропустит "Тур де Франс"

1 час назад
Рябков не подтвердил визит Мадуро в Россию

Рябков не подтвердил визит Мадуро в Россию

1 час назад
МИД РФ: ЕС не проявляет достаточно воли в ситуации с Ираном

МИД РФ: ЕС не проявляет достаточно воли в ситуации с Ираном

1 час назад
Закон об импичменте президента Украины подписан спикером Рады

Закон об импичменте президента Украины подписан спикером Рады

1 час назад
Охота на футболистов: Зидан и Иско попали в список обворованных

Охота на футболистов: Зидан и Иско попали в список обворованных

2 часа назад
Falcon 9 стартовала с Ванденберга

Falcon 9 стартовала с Ванденберга

2 часа назад
Крым назвали "ежом-ракетчиком"

Крым назвали "ежом-ракетчиком"

2 часа назад
Луценко уверен, что депутаты его не уволят

Луценко уверен, что депутаты его не уволят

2 часа назад
Парламент Эстонии отказался возвращать флаги ЕС в Белый зал

Парламент Эстонии отказался возвращать флаги ЕС в Белый зал

2 часа назад
Путин встретился с членами Совбеза

Путин встретился с членами Совбеза

2 часа назад
Массированное "минирование" Москвы: бомб не нашли

Массированное "минирование" Москвы: бомб не нашли

2 часа назад
Медведеву вернули "Твиттер"

Медведеву вернули "Твиттер"

2 часа назад
Задержание экс-главы волгоградского СКР сняли на видео

Задержание экс-главы волгоградского СКР сняли на видео

3 часа назад
Навальному придется переночевать в ОВД

Навальному придется переночевать в ОВД

3 часа назад
Понесло под машину: в Севастополе разыскивают девушку, спасшую ребенка из потока

Понесло под машину: в Севастополе разыскивают девушку, спасшую ребенка из потока

4 часа назад
Названы "безобидные" привычки, которые могут вызвать рак

Названы "безобидные" привычки, которые могут вызвать рак

4 часа назад
"Яндекс" работает над AR-сервисом про моду и стиль

"Яндекс" работает над AR-сервисом про моду и стиль

4 часа назад
DDoS-атака на серверы: Telegram пришел в себя

DDoS-атака на серверы: Telegram пришел в себя

4 часа назад
Нежелателен, но возможен: ЕК допускает Brexit без сделки

Нежелателен, но возможен: ЕК допускает Brexit без сделки

4 часа назад
Продление "крымских санкций" согласовано постпредами стран Евросоюза

Продление "крымских санкций" согласовано постпредами стран Евросоюза

7 часов назад
В Верховном суде объяснили, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру

В Верховном суде объяснили, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру

8 часов назад
WhatsApp грозит своим пользователям судами

WhatsApp грозит своим пользователям судами

10 часов назад
Amazon впервые возглавила рейтинг мировых брендов

Amazon впервые возглавила рейтинг мировых брендов

10 часов назад
"Прямая линия" принимает сотни обращений от жителей России

"Прямая линия" принимает сотни обращений от жителей России

23 часа назад
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

11.06.2019 11:51
Сразу на 10 тысячах экранах: "Движение вверх" выходит в прокат Китая и Южной Кореи

Сразу на 10 тысячах экранах: "Движение вверх" выходит в прокат Китая и Южной Кореи

10.06.2019 18:26