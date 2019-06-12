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День России 3 минуты назад
Президент пообещал делать все для процветания России
12 июня наша страна отмечает День России — главный национальный праздник. По многолетней традиции в Кремле Владимир Путин вручал государственные премии людям, которые своими делами прославили Россию на весь мир. Среди них — те, кто открыл тайны Вселенной, постиг глубины восточной философии, с помощью музыки сумел передать эмоции, которые нельзя выразить словами.
Георгиевский зал Большого Кремлевского Дворца. Все готово к началу церемонии вручения государственных премий. 11 лауреатов — выдающиеся деятели науки, культуры и искусства. Каждый из них проделал свой путь к успеху, и вручение госпремий в День России в присутствии большого собрания — это еще одно признание их заслуг перед Родиной, перед всем миром.
Под звуки фанфар военнослужащие роты Почетного караула Президентского полка вносят знаки лауреатов госпремии. Чеканя шаг — 30 ударов в минуту — они строем проходят через весь зал.
Затем в Георгиевский зал приглашаются те, ради кого все собрались. Лауреаты Государственной премии входят по одному через главные двери. Они занимают почетные места рядом с президентом. Путин поздравляет их с Днем России и благодарит.
"Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание. Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное. Такая сопричастность к судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед к вершинам профессии отличают сегодняшних лауреатов Государственной премии", — отметил глава государства.
Родион Щедрин — имя, известное на всех континентах. Русский композитор, при жизни ставший классиком мировой музыки. Любые эпитеты уместны. Преувеличить его заслуги невозможно. Семь опер, пять балетов, три симфонии, 14 концертов — и все это — Щедрин. Весь зал стоя приветствуем маэстро овациями.
"Спасибо вам большое. Как говорил немецкий композитор Шуман, композитору для жизни нужно две вещи: воздух и похвалы. Вот похвалы у меня сегодня — в самой большой порции", — сказал народный артист СССР, композитор Родион Щедрин.
Первая же его песня — марш монтажников к кинофильму "Высота" — прогремела на весь Союз. После смерти жены Щедрин редко дает интервью. Тем ценнее каждое его слово.
Триумфальное шествие русской музыки по свету — этому делу посвятил жизнь и пианист, народный артист России, профессор Московской консерватории Николай Луганский. Он — постоянно на гастролях.
"Для музыканта любое признание его заслуг в любой точке мира очень ценно, оно придает силы, уверенность в себе. Но ничего не сравнится с наградой, полученной в родной стране, в родном городе", — считает Луганский.
Виртуоз. Романтичный, утонченный и поэтичный — так его исполнительскую манеру характеризуют профессионалы.
"Он — труженик, настоящий служитель. И всегда мы встречаемся до выступления, даже не смотря на то что и он прекрасно знает свою партию, и я знаю партитуру достаточно хорошо. Но все равно мы встречаемся, чтобы найти точки соприкосновения", — отметил народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков.
Павел Басинский — даже такая романтическая профессия, как писатель, не способна вместить все его дарования. Литературовед, педагог, популяризатор русской словесности. Он сумел заново открыть для нас Горького и Толстого. А в этом году стал еще и автором "Тотального диктанта".
Лауреату в области литературы и искусства Елене Шатковской премия присуждена за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России. Она — в полном смысле автор и хранитель жемчужины русского Севера Национального парка Кенозерский. Благодаря ее энергии Кенозерье может войти в список наследия ЮНЕСКО.
Лауреатами в области науки и технологий за открытие гравитационных волн стали сразу три ученых-физика: Митрофанов, Пустовойт и Хазанов. Каждый из них, в разное время работая в разных институтах, внес свою лепту.
Переворот в медицине делает и совместное открытие докторов Порханова, Паршина и Харченко. Новые технологии в торакальной хирургии способны спасти жизни тысячам пациентов.
"Нет большего удовлетворения, чем когда ты видишь, что твоя работа позволяет спасать человека, возвращать его к активной жизни, к общению с родными", — подчеркнул Владимир Паршин, член-корреспондент РАН, заведующий хирургическим отделением Университетской клинической больницы №1 Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.
За выдающийся вклад в востоковедение госпремия вручается выдающемуся арабисту Виталию Наумкину. В мире он — признанный авторитет по проблематике арабского Востока и Центральной Азии. Его рекомендации положены в основу многих решений российской дипломатии.
"Мы профессионально занимаемся изучением исламского мира и Ближнего Востока, осмысливаем много войн, революции, перевороты, жестокость и насилие. А Россия несет регионам мир и стабильность, уважение суверенитета и независимости государств", — сказал Виталий Наумкин, академик РАН, научный руководитель Института Востоковедения РАН.
Даже находясь в Кремле по столь торжественному случаю, каждый из лауреатов старается прежде всего донести до россиян свою мысль, поделиться знанием. Они — признанные ученые, но в неменьшей степени и популяризаторы науки.
"Сегодняшние лауреаты, специалисты по гравитационным волнам, охарактеризовали эту систему как систему слабого взаимодействия. Но чтобы понять, какие системы слабые, а какие — сильные, вообще изучать и давать оценки другим системам, нужно иметь свою сильную систему, с образованием хорошим, наукой, историей, культурой. У нас с вами такая система есть — это любимая всеми нами наша Родина Россия. Будем делать все для ее дальнейшего процветания и развития", — заявил Владимир Путин.
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