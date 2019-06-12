День России: торжественный прием в Кремле прошел под открытым небом

12 июня — тот редкий день, когда торжественный прием в Кремле проходит не в одном из старинных залов, а прямо под открытым небом. В День России на Ивановской площади собрались предприниматели, политики, артисты, ученые, религиозные и общественные деятели — люди разных взглядов и национальностей, объединяет которых стремление сделать нашу страну еще лучше.

В День России и главный тост — соответствующий. В Кремле поднимают бокалы за благополучие граждан, за процветающую страну.

"Это самое лучшее, самое родное место на Земле. В наших сердцах нет равной любимой Отчизне. Такое отношение к своей стране естественно и понятно для каждого российского человека. У нас, граждан России, оно идет из глубины души, заложено в культурном, генетическом коде", — отметил президент Владимир Путин.

На Ивановской площади Кремля — ученые и артисты, политики и бизнесмены. Здесь у каждого — свое пожелание родной стране.

"Поскольку я отвечаю за экономику, конечно, хочется более высоких темпов экономического роста, больше инвестиций, больше рабочих мест, чтобы наши люди жили лучше", — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Чтобы было мирное небо над головой. И, конечно, обсуждать это с нашими соседями, с другими странами. И всем вместе обеспечивать этот мир. Потому что это самое важное, потому что это дает всегда возможность развивать будущее", — считает руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"Мы — одна большая семья. 150 миллионов. А в перспективе будет 170. И важно объединить весь русский мир", — подчеркнул лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

День России — один из самых молодых государственных праздников. 29 лет назад в этот день была принята декларация о суверенитете.

"15 лет назад, когда мы говорили о формировании здорового образа жизни, над нами смеялись. Сегодня абсолютное большинство людей думают о своем здоровье. Медицина развивается хорошо. Поэтому мне видится будущее как развивающееся", — отметил директор Научно-медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия.

"Я удовлетворен, что целая плеяда крупных ученых получила государственные награды. Я бы с удовольствием еще к этому прибавил целый ряд молодых талантливых людей, которые решают эти задачи", — сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Лишний раз убеждаешься, как много в стране по-настоящему талантливых и творческих людей. Думаю, что мы должны создать все условия, чтобы вот такие таланты росли, чтобы они имели возможность полностью реализоваться в нашей стране", — считает директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Накрапывал дождь, небо хмурилось, но гости, казалось, и не замечали непогоду. Как и в целом страна: живет и развивается, невзирая на тяжелейшее давление из вне.

Президент в государственный праздник всю свою речь посвятил вопросам политики внутренней.

"Повышение качества жизни, благополучия граждан — наша главная и общая задача и цель. Мы должны работать ради ее достижения — с полной отдачей, добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый гражданин России. Это — наш долг и ответственность перед людьми и страной, перед нашей великой Россией, которую мы любим всем сердцем. Предлагаю тост за свободную, сильную, процветающую Россию, за благополучие ее граждан", — сказал Путин.