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Ситуация на Украине 37 минут назад
Предвыборные обещания Зеленского оказались шутками
Администрации президента Зеленского пришлось извиняться за то, что его предвыборные обещания снизить коммунальные тарифы там назвали просто шутками. Но кроме слов еще и действия новой украинской власти все больше напоминают предыдущую.
Зеленский явно пытается расположить президента Европейского банка. Встреча — без галстуков, но на кону миллиард евро, то есть в два раза больше, ЕБРР пока планирует выделить Украине в этом году.
Подобную встречу Зеленский провел и с представителями Международного валютного фонда и также заверил о сохранении всех договоренностей. В том числе тех, что приводят к росту тарифов на отопление, электричество и воду. До выборов Зеленского это очень беспокоило.
Зеленскому поверили, ведь каждый третий украинец не в состоянии оплачивать коммунальные услуги — это без шуток. Но кандидат, как теперь выясняется, о драконовских тарифах рассуждал не всерьез.
"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", — сказал Андрей Герус — представитель президента Украины в кабинете министров.
Именно о снижении тарифов на газ — а это основа всех коммунальных платежей — пытаются договориться украинские политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко. Это не нравилось предыдущей администрации, не нравится и нынешней.
"Нас удивило, что генпрокурор никак не отреагировал на то, что Бойко и Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессора и встречались с ее руководителями", — заявила Юлия Мендель — пресс-секретарь президента Украины.
На Петербургском экономическом форуме "Газпром" подтвердил, что может поставлять газ на Украину на четверть дешевле, но Киев предложения настойчиво игнорирует.
"Зеленский постепенно превращается в маленького Порошенко. То же самое, слово в слово. За то, что люди поехали на Экономический форум и обсудили вопрос снижения тарифов для украинцев, новая власть, уже Зеленского, возбуждает такое же дело, как было при Порошенко", — отметил Вадим Рабинович — народный депутат Украины, основатель партии "Оппозиционная платформа — за жизнь".
"Появляется сообщение СБУ: мы возбудили дело по поводу поездки Бойко и Медведчука, мы расследуем все. Какое дело? Какие расследования? Мы какое преступление совершили? Мы хотим людям уменьшить стоимость газа на 25%. Нашим людям", — возмущен Виктор Медведчук.
Команда Зеленского сейчас сосредоточена на внеочередных выборах в Верховную Раду — очень важно не растерять популярность до голосования, назначенного на 21 июля. Только вот 1 июля украинцев ожидает очередное повышение коммунальных тарифов.
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