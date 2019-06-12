Предвыборные обещания Зеленского оказались шутками

Администрации президента Зеленского пришлось извиняться за то, что его предвыборные обещания снизить коммунальные тарифы там назвали просто шутками. Но кроме слов еще и действия новой украинской власти все больше напоминают предыдущую.

Зеленский явно пытается расположить президента Европейского банка. Встреча — без галстуков, но на кону миллиард евро, то есть в два раза больше, ЕБРР пока планирует выделить Украине в этом году.

Подобную встречу Зеленский провел и с представителями Международного валютного фонда и также заверил о сохранении всех договоренностей. В том числе тех, что приводят к росту тарифов на отопление, электричество и воду. До выборов Зеленского это очень беспокоило.

Зеленскому поверили, ведь каждый третий украинец не в состоянии оплачивать коммунальные услуги — это без шуток. Но кандидат, как теперь выясняется, о драконовских тарифах рассуждал не всерьез.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", — сказал Андрей Герус — представитель президента Украины в кабинете министров.

Именно о снижении тарифов на газ — а это основа всех коммунальных платежей — пытаются договориться украинские политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко. Это не нравилось предыдущей администрации, не нравится и нынешней.

"Нас удивило, что генпрокурор никак не отреагировал на то, что Бойко и Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессора и встречались с ее руководителями", — заявила Юлия Мендель — пресс-секретарь президента Украины.

На Петербургском экономическом форуме "Газпром" подтвердил, что может поставлять газ на Украину на четверть дешевле, но Киев предложения настойчиво игнорирует.

"Зеленский постепенно превращается в маленького Порошенко. То же самое, слово в слово. За то, что люди поехали на Экономический форум и обсудили вопрос снижения тарифов для украинцев, новая власть, уже Зеленского, возбуждает такое же дело, как было при Порошенко", — отметил Вадим Рабинович — народный депутат Украины, основатель партии "Оппозиционная платформа — за жизнь".

"Появляется сообщение СБУ: мы возбудили дело по поводу поездки Бойко и Медведчука, мы расследуем все. Какое дело? Какие расследования? Мы какое преступление совершили? Мы хотим людям уменьшить стоимость газа на 25%. Нашим людям", — возмущен Виктор Медведчук.

Команда Зеленского сейчас сосредоточена на внеочередных выборах в Верховную Раду — очень важно не растерять популярность до голосования, назначенного на 21 июля. Только вот 1 июля украинцев ожидает очередное повышение коммунальных тарифов.