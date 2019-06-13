Трамп не прочь получать информацию о соперниках из иностранных источников

Дональд Трамп признался, что не прочь получать информацию о своих политических соперниках из иностранных источников. Вмешательством в выборы он такой способ получения данных не считает – это всего лишь "исследование оппонента".

Президент США заявил, что если кто-то позвонит ему из другой страны (Трамп привел в пример Норвегию) и скажет, что имеет информацию о его оппоненте, то он захочет ее послушать. "Это не вмешательство, у них есть информация, я приму ее", — приводит слова Трампа РИА Новости. В случае же, если президенту покажется, что "что-то не так", он обратится в ФБР. При этом Трамп критикует директора ФБР Кристофера Рэя за его слова, что ведомство "хотело бы знать о таких случаях".

Ранее окружение президента Трампа подозревали в том, что они готовы были принять компромат на Хиллари Клинтон из российских источников. Спецпрокурор США Роберт Мюллер два года вел расследование так называемого "российского вмешательства". Никаких свидетельств сговора Трампа с Кремлем найдено не было.