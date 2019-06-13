Давление давит и может перекрыть рекорд 1956 года

В московском регионе 13 июня зафиксировано атмосферное давление, близкое к рекордным показателям.

Как отмечают "Метеоновости", уже утром оно повысилось до 1009,7 гектопаскаля (757,3 миллиметра ртутного столба), что близко к суточному рекорду и превышает комфортные для человека показатели примерно на 10 единиц.

В сообщении отмечается, что в предыдущий раз близкий к этому показатель был зафиксирован 13 июня 1956 года. Тогда атмосферное давление составило 1009,9 гектопаскаля.

Синоптики отмечают, что небольшие колебания давления, в том числе и в сторону повышения, в течение дня еще возможны.

Ранее жителей столичного региона синоптики напугали тем, что после сильной жары столбики термометра могут опуститься ночью почти до нуля, но впоследствии этот прогноз был опровергнут.

Ведущий научный сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец назвал эту информацию "полной ерундой" и сообщил, что в ночь на 14 июня ожидается плюс 8-10 градусов.