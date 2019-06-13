Экс-тренер "Локомотива" Билич возглавил английский "Вест Бромвич"

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Славен Билич получил новое назначение. Хорватский специалист возглавил английский клуб "Вест Бромвич". Стороны подписали договор сроком на два года.

"Я счастлив возглавить команду, — приводит слова Билича ТАСС со ссылкой на официальный сайт "Вест Брома". – Руководители поставили задачу вывести команду в английскую премьер-лигу. Мне четко дали понять, что во мне заинтересованы, поэтому я сразу согласился возглавить "ВБА".

Напомним, что "Вест Бромвич" выступает во втором по силе дивизионе английского футбола – Чемпионшипе. В минувшем сезоне клуб финишировал в чемпионате на четвертой строчке и получил возможность побороться за выход в АПЛ, но в дополнительном турнире проиграл "Астон Вилле".

Для самого Билича опыт работы в Англии не первый. Ранее он уже возглавлял лондонский "Вест Хэм", с которым его высшим достижением в АПЛ было седьмое место. Примечательно, что "Вест Бромвич" ранее уже предпринимал попытку подписать Билича, но в 2017 году тот отказался от предложения.