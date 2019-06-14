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Ситуация на Украине 11 минут назад

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14 июня 201907:38

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу. Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.

Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала. По его словам, за пять лет насосы, которые обеспечивали работу системы, превратились в металлолом, а денег на их ремонт власти не выделяют. Дренаж не работает, а в результате стоки и химия с полей попадают в грунтовые воды.

Бывший депутат уверен: единственный выход как можно избежать эпидемий в регионе — открыть канал. Но, похоже, Киев делать это не собирается, сообщает телеканал "Россия 24".

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