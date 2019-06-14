Марадона ушел из мексиканского клуба "Дорадос"

Аргентинец Диего Марадона покинул пост главного тренера аргентинского клуба "Дорадос". Врачи рекомендовали чемпиону мира 1986 года сосредоточиться на своем здоровье.

58-летний Марадона нуждается в операциях на плече и колене. Скорее всего, он будет госпитализирован осенью. В ближайшее время легендарный футболист отдохнет и будет готовиться к хирургическим вмешательствам.

Выступающий во втором по силе дивизионе Мексики "Дорадос" пожелал легенде мирового футбола скорейшего выздоровления. В клубе рассчитывают, что Диего вернется на пост главного тренера, восстановившись после операций.