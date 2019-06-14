14 июня 201911:25
Полицейские смогут отдыхать в Турции и Таиланде
Сотрудники МВД России теперь смогут выезжать на отдых в Турцию и Таиланд. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, распоряжение об исключении этих стран из списка не рекомендованных для посещения 12 июня подписал глава министерства Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.
Сотрудникам МВД и ряда других силовых ведомств с 2014 года бело не рекомендовано выезжать в 116 стран. Данный список несколько раз менялся. Так, полицейским позволили отдыхать в Китае, на Кубе, во Вьетнаме, Казахстане и некоторых других странах СНГ.
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