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14 июня 201912:35

Джонатан Вудгейт возглавил "Мидлсбро"

EPA

Бывший защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт назначен новым тренером "Мидлсбро". Перед 39-летним тренером поставлена задача вывести "Боро" из Чемпионшипа в премьер-лигу.

Джонатан Вудгейт выступал за "Лидс", "Ньюкасл", "Реал", "Тоттенхэм" и "Мидлсбро", в котором он завершил карьеру футболиста в 2016 году. С 2017 Джонатан входил в тренерский штаб "Боро" в качестве помощника Стива Эгнью, а потом и Тони Пьюлиса.

После ухода Пьюлиса Вудтейгт был назначен главным тренером "Мидлсбро". Его помощником стал Робби Кин. Ранее клуб рассматривал кандидатуры Джона Терри и Габриэля Батистуты. В прошлом сезоне "Боро" занял седьмое место в Чемпионшипе и не смог вернуться в премьер-лигу.

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