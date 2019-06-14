МАК уточнил, что со сгоревшим SSJ-100 произошло после удара молнии

После попадания молнии в самолет у Sukhoi Superjet 100 отключился автопилот и возникли проблемы со связью. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчет по расследованию катастрофы самолета "Аэрофлота" в Шереметьеве 5 мая. Отчет будет опубликован на официальном сайте МАК после корректорской выверки и перевода на английский язык.

Техническая комиссия сделала ряд рекомендаций представителям тех государств, которые совместно участвуют в разработке и производстве SSJ-100, сообщает РИА Новости.

Жесткая посадка самолета, направлявшегося из Москвы в Мурманск, произошла после 28 минут после его вылета из московского аэропорта. В этот день над Москвой проходил грозовой фронт. Из-за возникших после удара молнии проблем экипаж принял решение вернуться в Шереметьево. Посадка произошла через 28 минут после вылета. При этом при нескольких касаниях взлетно-посадочной полосы у самолета подломилась стойка шасси, которые пробили топливные баки. Возник пожар. Из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

Основными версиями катастрофы названа недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр самолета, а также неисправность самолета и метеоусловия. Причин прекращать производство самолета SSJ-100 нет, считает вице-премьер Юрий Борисов.

Командир самолета, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления, оценивал ситуацию как штатную. На борту самолета после крушения были обнаружены характерные для воздействия молнии повреждения, отметил МАК.

14 июня из-за грозы над Москвой сбой дала система GPS-навигации. При ее работе возникла ошибка, в результате которой выдавалось сообщение о том, что владелец навигатора находится на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево.