В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука

Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе полицейского главка по Московской области, инцидент произошел 13 июня на улице Центральной в городе Мытищи. Там полиция остановила автомобиль, которым управлял гражданин 1966 года рождения.

"По первичным признакам, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе главка, добавив, что водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Позже было установлено, что он ранее уже был лишен права управления транспортным средством. В отношении нарушителя составили административный протокол по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", по которой ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток. Материалы дела направлены в суд для принятия решения.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что нарушитель — скандально известный музыкант Сергей Троицкий (Паук), а задержан он был рядом со своим домом в деревне Погорелки Мытищинского района Подмосковья.

Ранее Паук уже привлекался к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения и пропаганду нацистской символики. Кроме того, в 2002 году на него было заведено уголовное дело за возбуждение вражды.

В 2003-м музыканта принудительно обследовали в институте судебной психиатрии имени Сербского, тогда он был признан вменяемым.

Троицкий-Паук не раз баллотировался на различных выборах, а в 2007 году даже победил на выборах главы подмосковного поселка Запрудня, но впоследствии отказался от должности из-за "неперспективного расположения поселка".