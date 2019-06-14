Лукашенко пригласил в Белоруссию Путина, а Румас – Медведева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Встреча президентов состоялась на полях саммита ШОС в Бишкеке. Лукашенко и Путин обсудили вопросы взаимодействия и интеграции.

В свою очередь премьер-министр Белоруссии Сергей Румас также пригласил своего российского коллегу Дмитрия Медведева посетить II Европейские игры. Главы правительств договорились во время игр встретиться в Минске и обсудить программу действий по углублению интеграции.