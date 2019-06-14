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Иван Голунов освобожден 54 минуты назад

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14 июня 201915:50

Московские власти согласовали митинг в поддержку Голунова

EPA

Московские власти согласовали проведение 23 июня митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова, передает ТАСС.

Как говорится в сообщении департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, публичное мероприятие пройдет в форме митинга 23 июня 2019 года с 17:00 до 19:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Предполагаемое количество участников — 20 тысяч человек.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня, но известно об этом стало только на следующий день. В ГУВД Москвы сообщили, что во время досмотра у него найдено пять свертков с наркотиком мефедроном.

Сотрудники следствия возбудили уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". Как сообщало столичное МВД, в квартире журналиста также нашли наркотики.

Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева взяла ситуацию взяла под контроль, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения с журналиста сняты.

Вечером во вторник он был освобожден из-под домашнего ареста. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал Колокольцев после скандала с Голуновым.

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