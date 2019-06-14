Грубиян Шерлинг лишился места в театре Образцова

Первого заместителя директора государственного центрального театра кукол имени С. В. Образцова Юрия Шерлинга уволили после его конфликта с коллективом театра.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала режиссёр-постановщик, внучка Сергея Образцова Екатерина Образцова.

По ее словам, Шерлинг был уволен за то, что не предоставил документа о высшем образовании.

Ранее сообщалось, что с назначением Шерлинга в театре сложилась конфликтная ситуация между коллективом и первым заместителем директора, которого обвиняли в том, что он чуть ли не ежедневно оскорблял и унижал сотрудников. В итоге часть актеров подала заявление об уходе.

Кроме того, Шерлинг иронически отзывался о символе театра – руке с шариком. А также, по словам Елены Образцовой, сообщил сотрудникам, что "пришёл поднять со дна ваш театр", но при этом сознается, что ничего не знает о театре кукол и в нем не понимает".

Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Владимировича Образцова, который начал свою творческую деятельность 6 сентября 1931 года, является крупнейшим в мире театром кукол.