Украина рискует остаться без газа

"Укртрансгаз" предупреждает о чрезвычайной ситуации государственного уровня: компании нечем платить даже за топливо для собственных производственных нужд.

Поставщики ждать не хотят: нет денег — нет газа. Задолженность за март-апрель текущего года составила уже более 150 миллионов долларов, а оставшихся объемов газа хватит только на то, чтобы обеспечить работу системы до 24 июня, и что делать дальше — никто не знает. В связи со сложившейся ситуацией "Укртрансгаз" уже обратился в Совет национальной безопасности и обороны страны, передает телеканал "Россия 24".