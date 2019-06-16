"Оппозиционная платформа" выдвинет Юрия Бойко кандидатом в премьеры Украины

Во власть пойдут эффективные управленцы и антикризисные менеджеры — такую характеристику своим кандидатам в Раду дала "Оппозиционная платформа — за жизнь". Список уже подали в Центризбирком Украины. Представители партии также уточнили, что своего лидера Юрия Бойко намерены выдвинуть кандидатом в премьеры.

Партия сейчас — третья в рейтинге политических сил Украины. Согласно опросам, которые провели в начале июня, поддержать "Оппозиционную платформу" на предстоящих выборах готовы не меньше девяти процентов украинцев.

Голосование назначено на 21 июля. Правда, до этого Конституционный суд должен поставить точку в вопросе о роспуске предыдущего состава. 62 депутата требуют отменить решение нового президента, передает телеканал "Россия 24".