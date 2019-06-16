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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 1 час назад

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16 июня 201919:11 Ольга Армякова

"Прямая линия": названы самые популярные темы

"Прямая линия": названы самые популярные темы

20 июня в полдень начнется "Прямая линия с Владимиром Путиным". Это специальная ежегодная программа, которую будут транслировать в прямом эфире телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", "Первый", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанции "Маяк", "Вести FM", "Радио России", а в Интернете — флагманский ресурс Международного информационного агентства "Россия Сегодня" RIA.RU .

Понятно, что Владимир Путин не успеет ответить всем. Но это не значит, что звонить или писать нет смысла. Ведь мы помним, что в последние годы по итогам каждой "Прямой линии" на встречах с губернаторами у президента в руках появляется так называемая "зеленая папка" с жалобами от жителей регионов. И так проблемы оперативно решаются. Что больше всего волнует россиян в этом году?

О том, что волнует страну, в этом разноголосом, непрекращающемся шуме сразу и не разберешь. Но здесь слышат каждого. И разговор — всегда о главном.

"Звонков очень много. Очень много видеодиалогов. Люди звонят, они хотят, поговорить с оператором на камеру, увидеть, посмотреть в глаза оператору, чтобы их поняли и услышали", — рассказал один из операторов.

А это порой очень непросто — докопаться до сути, сквозь эмоции уточнить все детали, подробности и — главное — помочь сформулировать вопрос.

Этот круглосуточный телефонный марафон скорость набирает с каждым часом. И не важно, откуда и как был задан вопрос, — он должен быть услышан. Разговор не прерывается, даже если на смену оператору приходит новый.

В этом и есть суть "Прямой линии" — различить из миллионов каждый голос, дать возможность высказаться о наболевшем, проблемах, что копились годами. Но есть и вечная, наверное, даже бесконечная тема — дороги.

Это уже отдельный жанр — видеовопросы. Словно репортаж с места событий, когда проблема — крупным планом. И вот в кадре — ветхое жилье.

Из разных городов и регионов спрашивают буквально обо всем, ведь это — шанс напрямую обратиться к президенту. И телефонные звонки не умолкают. Но есть и другие средства связи — тысячи сообщений на сайте "Москва. Путину". Одно из таких — из Татарстана.

Чачкае Сингатиллина прикована к инвалидному креслу с детства. Но всю жизнь мечтала съездить на могилу отца — он погиб в боях подо Ржевом — и в память о нем сыграть на баяне песни военных лет. Об этом написала в письме к президенту. Узнали и местные власти. И вот деньги на поездку уже выделены. Но так быстро проблемы решаются далеко не везде.

Среди популярных тем — пенсии, налоги, ЖКХ и образование. А еще, конечно, медицина.

Звонок из Алтайского края словно крик о помощи, когда обратиться больше не к кому. Но есть и те, кто знает, как решить проблему, и сразу предлагает решение.

"Прямая линия" по сути своей — самый мощный социологический опрос: чем живет страна и с какими трудностями сталкиваются в регионах. Вопросов так много, что на все, кажется, ответить невозможно. Потому и появилась знаменитая "зеленая папка" президента — своеобразная карта региональных проблем. Их решение — на особом контроле.

То, что всегда остается за кадром, ведь доступ сюда строго ограничен. Это обратная, но, по сути, самая главная сторона "Прямой линии" — техническая. Так выглядит центр обработки данных, через который и проходят все обращения к Владимиру Путину. Многоступенчатая система защиты и облачное хранение данных — гарантия безопасности. Чтобы ни одно сообщение в этой глобальной цепочке не было утеряно.

"На прошлой "Прямой линии" были кибератаки, поэтому готовимся серьезно", — сказал Андрей Леваков, замдиректора — технический директор макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком".

Серьезно готовятся уже и в Гостином дворе. В этих декорациях узнать студию, где в прямом эфире пройдет большой разговор с Владимиром Путиным, пока сложно, ведь ее каждый год выстраивают заново. И сейчас только начинают монтировать оборудование. Здесь, вероятно, будет стоять стол, место за которым займет президент. Ну, а напротив уже угадываются очертания зрительской трибуны.

Неизменная деталь — call-центр непосредственно в студии. Звонки и обращения к президенту будут принимать до последней секунды прямого эфира. А он уже скоро — 20 июня ровно в полдень.

Текст: "Вести недели"

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