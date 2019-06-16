Актер Андрей Соколов решил стать депутатом

Российский актер и режиссер, народный артист России Андрей Соколов намерен принять участие в выборах в Мосгордуму. Заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты он подаст в понедельник, 17 июня. Актер планирует выдвигаться в 43-м избирательном округе (Арбат, Хамовники, Пресня).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на штаб Соколова, поддержать выдвижение Андрея придут его друзья и сторонники, в том числе Андрей Батурин, Михаил Владимиров и Нина Шацкая.

Кампания по выборам депутатов Мосгордумы началась 6 июня. Параллельно стартовала кампания по выдвижению кандидатов в депутаты Мосгордумы и сбору подписей избирателей. Она продлится 30 дней. Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования — 8 сентября.