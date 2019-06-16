Российский экипаж стал третьим в гонке "24 часа Ле-Мана"

Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана". Россияне завоевали уже четвертый подиум подряд.

Победу в гонке праздновал экипаж команды Toyota Gazoo Racing под предводительством знаменитого гонщика Фернандо Алонсо. Вместе с испанцем первыми также стали швейцарец Себастьен Буэми и японец Кадзуки Накадзима​​​.

Серебряными призерами гонки оказались еще одни представители Toyota Gazoo Racing аргентинец Хосе Мария Лопес, японец Камую Кобаяси и британец Майк Конвей.