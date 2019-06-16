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Иван Голунов освобожден 20 минут назад

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16 июня 201921:33 Дмитрий Петров

Сотрудников МВД, задержавших Голунова, проверяет Следком

Сотрудников МВД, задержавших Голунова, проверяет Следком

Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления МВД. Его только что освободили из-под домашнего ареста.

- Какие планы?

- Немножко прийти в себя и осознать. Спасибо всем за поддержку. — говорит Голунов.

В руках у него картонная коробка с личными вещами. Он ехал в ГСУ, ожидая продолжения следственных действий. Вот он за четыре часа до этого в машине Федеральной службы исполнения наказаний. Под охраной. Видно, что Иван очень напряжен. Он явно готов к худшему. Последние пять суток для него стали самыми страшными в жизни.

Сначала его задерживают в центре Москвы по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков. Находят в рюкзаке пакетики с порошкообразным веществом. Обыскивают квартиру. Там — вообще целая нарколаборатория, как следует из официальных сообщений МВД.

Все обнаруженное подвергается тщательному анализу. Сотрудники столичного отдела по контролю за оборотом наркотиков рассказывают, что Голунова они вели несколько месяцев. Предполагают, что он мог возить наркотики из Риги, где часто бывал по роду деятельности (там находится редакция "Медузы"), и продавать их в московских ночных клубах.

Но в первых же оперативных сводках по этому делу обнаруживаются вопиющие нестыковки. Вообще-то кокаин и мефедрон, которые якобы были обнаружены у Ивана, на черном рынке запрещенных веществ не пересекаются. Эти наркотики для потребителей из разных социальных слоев. Но главное — это друзья журналиста в один голос заявляют — восемь из девяти предъявленных фотографии — грубая фальшивка. На них точно не его квартира.

Полиция начинает оправдываться: да, это другой притон, просто он проходит по этому же делу, и Голунова как раз проверяют на причастность. Но вот становятся известны результаты анализов — наркосодержащих веществ в организме Голунова не обнаружено. Смывы с рук — чистые.

Этот факт в интервью "Вестям недели" ранее подтвердил главный нарколог России Евгений Брюн. "На сегодняшний день различными нашими методами исследований химико-токсикологической лаборатории в биологических срезах журналистов наркотики не были обнаружены", — сказал он.

Руководителю программы "Вести. Дежурная часть" Эдуарду Петрову удалось пообщаться с Иваном Голуновым незадолго до заседания суда по избранию меры пресечения.

"Я никогда не употреблял наркотики, никогда не имел их при себе. Я — журналист, я занимаюсь расследованиями. Я никогда не употреблял и не хранил наркотики, если ими не считаются таблетки, которые мне выписывал доктор по рецепту, как мне сказали, это легкие психотропные вещества. У вас недавно выходил фильм о кредитах под залог недвижимости, у меня выходила заметка о двух эпизодах из вашего расследования, чуть более детальная. Вы описываете человеческие истории, я описывал, кто их организовывал", — признался Голунов.

К этому моменту дело уже получило широкую огласку. Но Голунову все же предъявляют официальное обвинение — покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Ивану становится плохо, но начальник следственной части УВД по Западному округу Евгений Машин отказывает ему в госпитализации. Скорую все-таки пришлось вызвать. Она доставила Ивана в 71-ю городскую больницу, где он подвергся тщательному обследованию.

"Следователь подал ходатайство в суд об избрании меры пресечения — заключении под стражу заочно. Поэтому мы сейчас едем в суд знакомиться с материалами. Он пока еще в больнице. Мы ждем результатов анализов. Ждем рентгенолога", — рассказал адвокат Ивана Дмитрий Джулай.

Но, по заключению врачей, серьезных повреждений у Голунова не обнаружено. Только ссадина на спине и гематома в области глаза. Оснований для пребывания в стационаре нет. Вечером того же дня Ивана доставляют в Никулинский районный суд столицы для избрания меры пресечения. Здание суда — в плотном кольце съемочных групп.

В итоге судья выносит решение отправить Голунова под домашний арест. За этим делом в этот момент уже пристально следят в Кремле. От следственной группы все ждут результатов — доказательств вины. Позже становится понятно, что их нет. Экспертиза показала, что на обнаруженных пакетиках с мефедроном — ДНК других людей.

"В результате проведения комплексной дактилоскопической. криминалистической и генетической экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова, снятии с него обвинений и за недоказанностью его причастности к совершению преступления", — заявляет министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Он продолжает: Голунова из-под ареста освободить. Сотрудников полиции, которые участвовали в задержании, отстранить от исполнения обязанностей. Двух генералов снять с занимаемых должностей. Ходатайствует об этом перед президентом. Путин ходатайство удовлетворяет и увольняет генералов Пучкова и Девяткина.

Следственный комитет проверяет правомерность действий сотрудников МВД, которые задерживали Голунова. Если дело было сфабриковано, а наркотики подброшены, то это — материал для нового уголовного дела.

"Мне сложно осознать, что это может когда-нибудь произойти со мной. Моей компенсацией морального ущерба будет, если такое больше никогда не будет происходить", — сказал Иван Голунов. Журналист заявил, что и дальше будет заниматься расследованиями. Он хочет оправдать доверие тех, кто его поддерживал.

Текст: "Вести недели"

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