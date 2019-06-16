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16 июня 201920:42 Дмитрий Киселёв

Акция в центре Москвы прошла без инцидентов

Акция в центре Москвы прошла без инцидентов

16 июня в центре Москвы состоялась уже согласованная акция "Закон и справедливость для всех". В ней, по данным полиции, приняли участие чуть более полутора тысяч человек. Никаких инцидентов не было. В резолюции участники потребовали наказать виновных в необоснованном задержании журналиста Голунова, а также проанализировать уже вынесенные приговоры по статье 228 Уголовного кодекса за последние годы.

Кроме того, отмечалась и важность журналисткой солидарности по другим случаям явной несправедливости, а это новое "мы", столь значимо звучавшее по случаю журналиста Голунова, должно быть слышно и за пределами России:

"Сидит Кирилл Вышинский, журналист. Давайте так сделаем, чтобы это мощное "мы" звучало и за границами нашей страны, чтобы это "мы" было слышно далеко за пределами России", -  сказал Анатолий Кузичев, ведущий "Первого канала".

Текст: "Вести недели"

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