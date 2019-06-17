Врачи ждут, что память к Алибасову вернется через сутки

Память к основателю группы "На-На" Бари Алибасову вернется к завтрашнему дню. Такой прогноз на 80-90 процентов дают медики, рассказал сын продюсера.

Медики пообещали, что тогда же он придет в себя и после медикаментозного сна, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Алибасов попал в реанимацию НИИ Склифосовского после того, как случайно выпил трубоочиститель и получил сильнейшие ожоги дыхательных путей, пищевода и желудка.

Несколько дней он находился в медикаментозном сне, а после этого, по словам близких музыканта, вел себя "как пятилетний ребенок" и ничего не помнил.



Его сын Бари Алибасов-младший ранее поделился планами перевезти отца на реабилитацию в один из высокогорных санаториев Казахстана.