Погиб подозреваемый во взятке экс-глава Свердловской железной дороги

Погиб подозреваемый во взятке а 700 тысяч рублей бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов. Он покончил с собой.

Главой Свердловского отделения РЖД Миронов стал в 2011 году, напоминает ТАСС. В конце 2018 году он был задержан по подозрению в получении взятки. Но в феврале он был переведен под домашний арест, а 12 июня 2019 года Миронов был отпущен Ленинским районным судом Екатеринбурга на свободу под залог в 5 миллионов рублей. Ему нужно было внести залог до 21 июня.