Зеленский придумал, что скажет Путину на первой встрече

Президент Украины Владимир Зеленский придумал первую фразу для разговора с Владимиром Путиным. В интервью немецкой газете Bild он рассказал, что начнет с того, что "Донбасс и Крым — это Украина".

Украинский лидер подчеркнул, что Крым для него всегда был и остается частью Украины. "Я очень люблю Крым, — признался он. — Я был там много-много раз. Это уникальное место на Украине со своей природой и историей".

Также Зеленский сообщил, что хочет урегулировать ситуацию на Донбассе дипломатическим путем и доверяет минскому процессу. Однако он не готов ждать еще пять лет, пока гибнут украинцы, и готов рассматривать "любую другую возможность вести переговоры".

Между тем пока никаких встреч между Путиным и Зеленским не готовится. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, говорить о чем-то конкретном можно будет только после того, "как будет сформировано понимание о том, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей". Путин уверен в том, что Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами.