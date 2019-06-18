Стрельба на параде "Торонто": число пострадавших увеличилось

В канадском Торонто увечилось число пострадавших в результате открывшейся стрельбы во время чемпионского парада местный баскетбольной команды "Торонто Рэпторз". Ранения получили не менее четырех человек.

Изначально сообщалось о двух пострадавших. Вскоре они были доставлены больницу, где медицинский персонал оказал им необходимую помощь. Как сообщает ТАСС со ссылкой на CBC, жизни людей ничего не угрожает. Полиция задержала трех стрелков, они были вооружены огнестрельным оружием.

Напомним, что накануне "Торонто Рэпторз" стали первой канадской командой, завоевавшей титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации. В финальной серии НБА баскетболисты "динозавров" одержали победу со счетом 4:2 над "Голден Стэйт Уорриорз".