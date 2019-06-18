"Боруссия" из Дортмунда продлила контракт с Люсьеном Фавром

Швейцарский специалист Люсьен Фавр останется главным тренером немецкого футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) еще, по крайней мере, на два сезона. "Желто-черные" продлили контракт с наставником до лета 2021 года, увеличив срок соглашения на год.

Швейцарец, которому в этом году исполнится 62 года, возглавил "Боруссию" минувшим летом до последних туров бундеслиги вместе с командой сохранял интригу в борьбе за золото чемпионата Германии, лишь на самом финише уступив мюнхенской "Баварии".

Как уже сообщали Вести.Ru, "Боруссия" одной из первых немецких команд значительно усилила свой состав уже на старте летнего межсезонья, что, на самом деле, означало, что тренерскому штабу Фавра вполне доверяют и покупают игроков при его непосредственном участии. И вот предположения о том, что швейцарец останется в Дортмунде вполне оправдались.