У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года

Правоохранители Франции и ряда других европейских стран продолжают расследование коррупционных схем в Международной федерации футбола. В рамках этого скандального дела взят под стражу экс-глава УЕФА Мишель Платини. Причина – в возможной коррупционной схеме выбора страны-организатора World Cup-2022.

Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию. После выборов не раз публиковались предположения, что шейхи Катара попросту купили у ФИФА право на турнир.

При этом в коррупции подозревали не только тогдашних руководителей ФИФА в лице ее главы Йозефа Блаттера и вице-президента Платини, но и политиков ряда стран во главе с президентом Франции того времени Николя Саркози. Якобы последний вступил в сговор с властями Катара и через Платини организовал давление на членов исполкома ФИФА при голосовании.

Следует также учесть, что выбор Катара страной-организатором мирового футбольного форума не нравится и многим людям футбола: летом в этой арабской стране стоит запредельная для игры жара и из-за этого сроки чемпионата мира впервые в истории сдвинуты с летних месяцев на конец ноября – начало декабря.

При этом недовольство этим моментом выражает и мощное футбольное лобби в лице организаторов крупнейших национальных турниров в Европе: их потери от трансляций и продажи билетов на матчи ведущих лиг пока не оценены по достоинству, но речь может идти о миллиардах евро.

В этой связи расследование о коррупции в связке "ФИФА – Катар" на руку всем участникам футбольного процесса, кроме, естественно, незадачливых организаторов чемпионата мира-2022. Страна вложила в футбол огромные средства, но все для нее может кончиться пшиком.

Об этом, кстати, сказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, в 2010 году занимавший чиновный пост в ФИФА. Он допустил, что чемпионат мира-2022 может быть перенесен из Катара в другую страну или страны.

"Если получение взятки Платини подтвердится, если кого-то еще это зацепит и станет ясно, что чемпионат мира получили с помощью коррупционных схем, то я не исключаю, что могут принять решение о переносе чемпионата из Катара", — цитирует Колоскова РИА Новости. — Но это будет большая беда, колоссальный урон для имиджа мирового футбола".