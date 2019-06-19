"Сочинский дельфинарий" оштрафовали на 37 млн рублей за незаконный вылов косаток

Суд Владивостока оштрафовал компанию "Сочинский дельфинарий" более чем на 37 миллионов рублей за незаконный вылов двух косаток.

Это одна из четырех организаций, которые причастны к созданию "китовой тюрьмы", где в ужасных условиях содержались косатки и белухи.

История вызвала резонанс еще в октябре 2018 года. Тогда представители Greenpeace заявили, что готовится продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток. А за последнее время туда уже вывезли 15 этих млекопитающих. Позже суд установил, что китов вылавливали незаконно.

В начале июня штраф в размере 28 и 56 миллионов рублей назначили двум компаниям, напоминает телеканал "Россия 24". Ожидается, что в начале следующей недели суд рассмотрит дело в отношении последней компании — четвертой. Самих животных, по заявлениям властей Приморья, могут выпустить на волю уже в середине лета.