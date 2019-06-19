Новые данные о гибели рейса MH17 над Украиной представят без журналистов

Международная следственная группа 19 июня представит новые данные расследования гибели самолета Boeing над Украиной в 2014 году. О новых результатах расследования первыми узнают родственники погибших. Для прессы эта встреча будет закрытой.

Ожидается, что будут названы имена четырех причастных к гибели самолета Malaysia Airlines. Параллельно с официальной группой по расследованию свой доклад опубликует группа Bellingcat, сообщает "Интерфакс". Этот доклад состоит из 100 страниц и в нем указаны имена "причастных к этому инциденту сепаратистов".

В мае 2018 года Совместная следственная группа заявила, что выпущенная по летевшему из Амстердама в Куала-Лумпур самолету ракета могла быть доставлена на Украину из российской воинской части, расквартированной под Курском 53-й зенитно-ракетной бригаде. Нидерланды и Австралия признали эти предположения. В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился в причастности России к гибели рейса MH17. Он подчеркнул, что неопровержимых доказательств такой связи нет. Кроме того, Махатхир Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как украинские повстанцы, так и украинское правительство. "У них есть такие ракеты", — заметил премьер-министр Малайзии.

Малайзия согласилась с типом ракеты, которой был сбит самолет, а также с тем, что она была изготовлена на территории России. "Но все это не означает, что самолет сбила именно Россия", — подчеркнул Мохамад.

Boeing 777 рейса MH17 был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. До российской границы обломки самолета не долетели 60 километров. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Комиссия Совета безопасности Нидерландов пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух" из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

В России была также проведена независимая экспертиза. Для этого использовалась кабина самолета Ил-86, похожая на кабину Boeing 777, и ракета того же типа ЗРК "Бук". При этом российская сторона пришла к выводу, что самолет мог быть сбит с территории, которую 17 июля 2014 года контролировали украинские войска, а не донбасские ополченцы.

Сбившую Boeing ракету удалось идентифицировать. Еще в 1986 году, то есть во времена СССР, она была отправлена на Украину, после чего на российскую территорию она не возвращалась. Нидерландам были переданы данные радаров и документы, подтверждающие, что сбившая самолет ракета принадлежала Украине.Эта информация была комиссией по расследованию проигнорирована. Россию не пустили в состав Совместной следственной группы по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины из-за несогласия Москвы с выводами предыдущего технического расследования, считает замгенпрокурора России Николай Винниченко. Российская сторона выявила в этом расследовании грубейшие технические ошибки и несоответствия.