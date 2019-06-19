"Аэрофлот" в восьмой раз стал лучшей авиакомпанией Восточной Европы

"Аэрофлот" признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" на церемонии Skytrax World Airline Awards 2019.

Это звание авиакомпания завоевала в восьмой раз в своей истории и седьмой год подряд. Церемония награждения прошла на 53-м Парижском международном авиасалоне в Ле-Бурже.

Премия World Airline Awards – это "авиационный Оскар", который ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax — ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов. Рейтинг определяется по итогам исследования удовлетворенности пассажиров. В этом году в нем приняли участие авиапассажиры из более ста стран и более 300 авиакомпаний мира.

Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев заявил, что "восьмая по счету победа на Skytrax World Airline Awards — большая честь и свидетельство признания ведущего российского перевозчика на мировом уровне".

"Мы благодарны нашим пассажирам, которые отдали свой голос за "Аэрофлот". Их выбор — лучший стимул к дальнейшему совершенствованию премиального сервиса и реализации амбициозных целей нашей Стратегии 2023", — сказал Савельев.

В свою очередь президент Skytrax Эдвард Плейстед отметил, что "победа в ключевой авиационной премии мира – прекрасное подтверждение высокого качества сервиса, предоставляемого перевозчиком".

"Аэрофлот" остается неизменным фаворитом среди пассажиров", — подчеркнул Плейстед и поздравил коллектив авиакомпании с таким высоким достижением.

"Аэрофлот" входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Авиакомпания располагает самым молодым самолетным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году "Аэрофлот" перевез 35,8 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 миллиона. "Аэрофлот" обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax и рейтингом "пять звезд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company. Кроме того, по данным агентства Brand Finance, "Аэрофлот" является самым узнаваемым авиационным брендом в мире.