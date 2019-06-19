Украина нанесла массированный удар по Донецку

По западной части Донецка украинская армия нанесла массированный артиллерийский удар. Огонь велся с позиций вооруженных сил Украины в районе Марьинки по Петровскому району города. Было выпущено 110 снарядов 122-го калибра и 52 120-миллиметровых мины.

Под обстрелом с украинских позиций оказалось село Васильевка у Ясиноватой и поселок Жабичево е северу от Донецка, сообщает ТАСС.

При этом лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что Киев намерен возвращать неподконтрольные территории Донбасса не пушками, а информационным оружием.

Пока, по мнению депутата Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислава Бердичевского, выполнены только обещания экс-президента Украины Петра Порошенко загнать детей Донбасса в подвалы. Зеленский мог бы, считает депутат, продемонстрировать всю свою любовь, отдав приказ прекратить огонь, а также сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР, как это и предусмотрено минскими соглашениями. Но, к сожалению, он не намерен этого делать.

С 8 марта в Донбассе действует так называемое весеннее перемирие. К сожалению, оно регулярно нарушается. Обсуждение нового перемирия 19 июня должно стать темой переговоров Контактной группы по урегулированию в Донбассе в Минске.