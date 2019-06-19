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Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 55 минут назад
Следствие назвало четыре фамилии причастных к крушению Boeing в Донбассе
Следователи по делу о крушении самолета рейса MH17 в 2014 году назвали родственникам имена четырех подозреваемых, на кого возлагается вина за гибель экипажа самолета Malaysia Airlines и пассажиров в Донбассе. Среди них трое россиян и один гражданин Украины. Родственница одной из жертв катастрофы Зилена Фредерикс назвала эти фамилии: Игорь Гиркин, Олег Платов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. На их арест выданы международные ордера.
Следствие пообещало родственникам позже назвать большее количество имен. Кроме того, начало суда по крушению рейса MH17 запланировано на 9 марта 2020 года, сообщает РИА Новости.
В Донецке заявления о причастности к катастрофе малайзийского самолета в 2014 году в небе над Донбассом 12 ополченцев, названных в списке исследовательской группы Bellingcat, называют абсурдом. На вооружении ополченцев не было и нет зенитных ракетных комплексов "Бук", заявил возглавлявший в 2014 году Народный совет ДНР, а также являвшийся первым вице-премьером самопровозглашенной республики Андрей Пургин. Получить такой комплекс по заказу из сопредельного государства невозможно, продолжил он. Также в Донецке просто нет специалистов, которые могут такими системами управлять, отметил Андрей Пургин.
Упомянутый в списке Bellingcat Сергей Дубинский отвечал за обеспечение внутренней безопасности и контрразведку, продолжил Пургин. Никакого отношения к фронту в тот момент он не имел и на передовой не находился.
В Bellingcat заявили, что вывод о виновности 12 человек в гибели Boeing 777 они пришли на основании анализа "прослушек", которые обнародовала Служба безопасности Украины. На их основании утверждается, что запустивший ракету по самолету "Бук" был доставлен на Украину из России, из расположения 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцирующейся под Курском.
В Минобороны России в первые же часы после трагедии заявили, что российские военные к крушению Boeing не причастны. Эта информация была предоставлена Совместной следственной группой (ССГ) во главе с Нидерландами. Также группа следователей получила данные с российских радаров и испытания подрыва аналогичной ракеты у корпуса самолета. Замгенпрокурор России Николай Винниченко заявил, что следствию была передана информация по ракете, которой был сбит малайзийский самолет. Установлено, что ракета была произведена на российском оборонном предприятии. На Украину ракета была передана еще в советское время, в 1986 году. После этого ракета в Россию не возвращалась.
Российское Минобороны добавило, что все российские ракеты, аналогичные той, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года.
Международная группа следователей, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, эти данные проигнорировала.
Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур малайзийский Boeing упал в Донбассе в 60 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. На его борту были 298 человек. Все они погибли. Киев обвинил в уничтожении самолета донецких ополченцев.
В российском МИД подчеркнули, что обвинения со стороны Совместной следственной группы России в крушении малайзийского самолета голословны, однобоки и вызывают сожаление. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство считает, что расследование ведется предвзято.
В Москве отмечают, что Россию не допускают к расследованию именно потому, что российские специалисты сразу обнаружили ряд ошибок и нестыковок в материалах Совместной следственной группы. В России неоднократно подчеркивали, что Москва может признать результаты следствия только в том случае, если будет принимать в нем полноценное участие.
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