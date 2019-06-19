Порошенко: новая власть Украины может пойти на уступки по Крыму из-за Донбасса

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил о том, что новые власти страны могут пойти на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе.

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bild рассказал о том, что на первой встрече с главой российского государства Владимиром Путиным затронул бы тему Донбасса и Крыма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, основываясь на слова Зеленского, что главе Украины следует обсуждать Донбасс с жителями региона, а говорить о чем-то конкретном можно будет лишь после того, как сформируется понимание того, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию "Главком" ответил на вопрос о том, может ли новая власть разменять Крым на разрешение ситуации в Донбассе. По словам экс-главы государства, "может, но сразу же перестанет быть властью".

Крым стал относиться к России после проведенного в марте 2014 года референдума. Тогда за его вхождение в состав РФ высказались 96,77% избирателей Республики Крым, а также 95,6% жителей Севастополя. Украина, в свою очередь по-прежнему считает Крым своей территорией.