Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Халле

В немецком городе Халле проходит представительный теннисный турнир. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал соревнований.

Сильнейший на данный момент теннисист России играл с немцем Яном-Ленардом Штруффом и одержал победу в трех партиях 6:3, 3:6, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 44 минуты.

Хачанов вышел в четвертьфинал. Его соперник определится в матче двух итальянцев Маттео Берреттини и Андреасом Сеппи.