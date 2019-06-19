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Ситуация на Украине 4 минуты назад
Зеленского упрекнули в бездействии рядом с дрожащей Меркель
Правительство Украины решило проверить законность возвращения одному из проспектов Харькова имени маршала Жукова. Два года назад этот проспект торжественно "декоммунизировали", но этим утром совет города декоммунизацию отменил. Кабинет ответил молниеносно, чего не скажешь о его реакции на реальные проблемы — например, в экономике. Впрочем, понятно — в преддверии выборов новой Рады об этих проблемах говорить хочется не всем.
Вернувшегося из Берлина Зеленского киевские политики встретили не по-доброму. Оппонентам запомнилась только то, как было нехорошо Меркель, когда она стояла рядом с украинским президентом. А он делал вид, что все нормально.
"Когда я буду стоять рядом с Меркель или с кем-либо, они всегда могут рассчитывать на мою твердую руку и мужское плечо. Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо — не по-мужски", — заявил Олег Ляшко, лидер Радикальной партии Украины.
Поддержит или нет Зеленского американское посольство — будет скоро понятно. Вашингтон назначил временного поверенного на Украине. Вильям Тейлор уже возглавлял посольство ещё при Ющенко. И теперь назначен, чтобы подготовить встречу Трампа и Зеленского. Для этой же цели на Украину в ближайшее время приедет спецпосланник Госдепа Курт Волкер, чтобы рассказать украинскому президенту как себя вести. В Сенате США одобрили поставку новой партии вооружения для украинских военных. Решение, которое на свой счет уже записал Порошенко.
Бывший президент Петр Порошенко сегодня пришел в ЦИК, чтобы подать документы своей партии "Европейская солидарность".
А лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко призвала избирателей вместе погордится главным украинским богатством — газотранспортной системой: "Мы можем всю Европу спокойно обеспечить природным газом".
Нормально обеспечить пока, правда, не получается даже самих себя. О том, что работа украинской ГТС под угрозой, а дефицит газа на Украине сценарий вполне возможный, говорил Юрий Бойко во время поездки в Сумскую область.
"Мы провели два раунда переговоров с Российской Федерацией, выезжали туда с Виктором Медведчуком. И мы договорились, о снижении цены на газ, а значит будут снижены и коммунальные тарифы", — сообщил он.
У других украинских политиков для решения газовых вопросов сейчас не сезон. Ведь до зимы ещё далеко, а на улице по-летнему жарко.
Михаил Саакашвили спасется от жары, резвясь в струях одесского фонтана. В регионе, что когда-то возглавлял, экс-губернатор проинспектировал цвет моря и вкус сала на Привозе. Море забраковал — много водорослей, сало — одобрил, невзирая на то, что одна из продавщиц забыла, как его зовут.
"Как вас там? — Миша, Миша. — Михась? — Михась так Михась", — откликнулся Саакашвили.
Более принципиальными оказались жители Харькова, которые добились от местных властей возвращения одному из проспектов имя Георгия Жукова. Два года назад его декоммунизировали. Но после того как националисты снесли памятник маршалу, многие местные жители поднялись на защиту исторической памяти. А накануне мероприятия по случаю 45-й годовщины смерти Жукова завершились столкновениями.
Драку, которую устроили националисты, полиция пыталась предотвратить, но бандеровцы всё же успели облить зелёнкой одного из организаторов акции. Впрочем, задерживать зачинщиков беспорядков силовики так и не решились.
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